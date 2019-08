Modemerken keren zich tegen bedrijfsleider door zijn steun aan Trump

Twee Amerikaanse modemerken hebben één maand voor de officiële startdatum van de New Yorkse modeweek beslist om hun geplande catwalkshow op de terreinen van Hudson Yards af te gelasten. Dat besluit komt er nadat de eigenaar een geldinzamelingsactie organiseerde ten voordele van de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

Twee modemerken moesten één maand voor de start van New York Fashion Week nog op zoek naar een nieuwe locatie voor hun catwalkshow, nadat ze zich niet langer comfortabel voelden met hun keuze voor Hudson Yards, een nieuwe woon- en winkelbuurt in Manhattan.

Prabal Gurung kondigde zelf aan dat het zijn geplande show in de Vessel (een imposant nieuw trappengebouw, ontworpen door Thomas Heatherwick) verplaatst naar Spring Studio, en hoewel Rag & Bone nog geen officiële verklaring verspreidde heeft het modemerk volgens een welingelichte bron soortgelijke plannen.

De reden? Stephen Ross, de ontwikkelaar van Hudson Yards, organiseerde tot groot ongenoegen van de beide modemerken eerder deze maand een geldinzamelingsactie ten voordele van de verkiezingscampagne van president Trump.

Vorige week woensdag sprak Prabal Gurung nog verzoenende woorden op Twitter: ‘Mijn doel is om een dialoog op te starten en - hopelijk - mensen van mening doen veranderen. Nadat ik echter over de geldinzamelingsactie hoorde, heb ik er meteen voor gekozen om mijn toezegging in te trekken.’

Boycot

De annulatie van de beide modemerken is één van de laatste pogingen om Ross en zijn bedrijven, fitnessketens Equinox, SoulCycle en Blink Fitness te boycotten nadat het nieuws over Trump bekend werd gemaakt door The Washington Post.

Ontwerpster Dana Lorenz van Fallon Jewelry trok zich zelfs terug uit Council of Fashion Designers of America (CFDA), het orgaan dat instaat voor de organisatie van New York Fashion Week, omdat de echtgenote van Ross hierin zetelt.