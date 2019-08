‘Trump wil Groenland kopen’

Donald Trump, die onder meer actief was in de sector van het vastgoed voor hij president van de Verenigde Staten werd, zou volgens The Wall Street Journal zijn oog hebben laten vallen op Groenland.

Trump zou volgens de zakenkrant The Wall Street Journal verschillende keren aan adviseurs in het Witte Huis gevraagd hebben of er een mogelijkheid bestaat om dat onderdeel van het Deense territorium, de woonplaats van 56.000 mensen, te kopen. Hij zou dat in privégesprekken hebben gevraagd. Sommige adviseurs namen de vraag niet serieus, anderen menen dat Trump wel degelijk ernstig nadenkt over de aankoop. In 1946 heeft de Amerikaanse president Harry Truman al eens een bedrag van 100 miljoen dollar voor het eiland geboden.

Groenland is zeventig keer groter dan België. De effecten van de klimaatwijziging zijn er al in grote mate zichtbaar. De dooi van het ijs op Groenland heeft tussen 2003 en 2013 een oppervlakte aangetast die op die tien jaar tijd vier keer groter is geworden. Gevolg is dat de zeespiegel stijgt.

Trump heeft het engagement van zijn land voor het klimaatakkoord van Parijs, aangegaan door zijn voorganger Barack Obama, verbroken.

De president van de VS trekt in september naar Denemarken voor een eerste staatsbezoek aan het land. Voorlopig staat een gesprek over de aankoop van Groenland niet op de agenda.