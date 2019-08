Washington dreigt visa te ontzeggen van bemanning Iraanse supertanker

De Verenigde Staten hebben ermee gedreigd de visa voor de bemanning van de Iraanse supertanker Grace 1 te verbieden. Het schip ligt sinds vorige maand aan de ketting omdat vermoed werd dat het ruwe olie wilde leveren aan Syrië.

Olie leveren aan Syrië zou in strijd zou zijn met de Europese sancties tegen het regime van president Bashar al-Assad. Maar nadat donderdag het Hooggerechtshof in Gibraltar de supertanker de toestemming gaf de Britse wateren te verlaten, leek de VS bakzeil te halen. De saga gaat echter voort, met de dreiging om visa te ontzeggen aan de bemanning.

De autoriteiten in Gibraltar en de Britse Royal Navy hielden de supertanker Grace 1, die onder Panamese vlag vaart, in de nacht van 4 op 5 juli tegen. Officieel had het schip olie uit Irak aan boord. Maar slechts luttele uren na de inbeslagname werd in de Iraanse hoofdstad Teheran de Britse ambassadeur op het matje geroepen en werd zowel de olie als het schip geclaimd als eigendom van Iran.

Iran nam zo snel mogelijk revanche: de Iraanse commando’s onderschepten de Britse tanker Stena Impero in Omaanse wateren.

Diplomatieke deal

Na de entering van de tanker onder Britse vlag vonden er in alle stilte onderhandelingen plaats tussen Londen en Teheran. Gibraltar wilde de Iraanse tanker vandaag laten wegvaren, vermoedelijk nadat premier Johnson een diplomatieke deal had gesloten, maar het Amerikaanse ministerie van Justitie probeerde daar nog een stokje voor te steken. Maar het Hooggerechtshof in Gibraltar volgde de Amerikanen donderdag niet en gaven de tanker weer vrij.

De VS ondernemen nu een nieuwe poging om de Grace 1 te hinderen. ‘De Verenigde Staten bevestigingen dat de Grace 1 de Iraanse Revolutionaire Garde hielp bij de transport van olie van Iran naar Syrië (...) De bemanningsleden die de Iraanse Revolutionaire Garde hielpen bij het transport van de olie komen mogelijke niet meer in aanmerking voor visa of om toegelaten te worden op Amerikaans grondgebied’, verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken.