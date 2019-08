Spontane staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant

In heel de provincie Vlaams-Brabant rijden bussen niet of onregelmatig, door een spontane staking in een aantal stelplaatsen van De Lijn. De regio Asse, Dilbeek, Tiel-Winge en Tienen ondervindt de grootste hinder.

De Lijn waarschuwt voor een verstoorde dienstverlening, maar geeft voorlopig geen extra informatie. De staking is vanmorgen vroeg uitgebroken in een aantal stelplaatsen in Vlaams-Brabant. Hoe groot de hinder is, blijft dus onduidelijk.

De vervoersmaatschappij raadt de reizigers in de regio aan om de website van De Lijn te raadplegen voor meer duidelijkheid over de impact van de staking.

Later meer nieuws.