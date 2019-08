Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff is het geen goed idee om de raceweekends in de Formule 1 in te korten. Het zou niet goed zijn voor de rijders en de teams, maar ook niet voor de sport op zich.

Het idee om een F1-raceweekend in te korten naar twee dagen is niet geheel nieuw. Het komt vooral ter sprake wanneer er wordt gesproken over het uitbreiden van de F1-kalender. Volgens Toto Wolff is het echter geen goed idee om de raceweekends in te korten.

"We hebben het heel wat jaren geleden in de DTM gedaan en het raceweekend voelde niet meer spectaculair en speciaal aan," zei Toto Wolff tegenover 'Autosport'.

"Wanneer je een raceweekend inkort dan vermindert dat de waarde van een F1-raceweekend, de koningsklasse van de autosport. Het is het wereldkampioenschap onder de engineers, rijders en de beste teams."

"Ik zou dan ook niets veranderen en de oefensessies op vrijdag gewoon behouden."

Toto Wolff mag dan wel voorstander zijn van het behouden van de oefensessies op vrijdag, het betekent niet dat de Mercedes-motorsportbaas niet openstaat voor eventuele aanpassingen aan de indeling van een raceweekend.

Zou zouden de oefensessies op vrijdag eventueel ingekort kunnen worden. Dit zou er onrechtstreeks voor kunnen zorgen dat de rest van een raceweekend minder voorspelbaar is omdat de teams minder tijd op de baan kunnen doorbrengen.

"We kunnen overwegen om een sessie op vrijdag in te korten naar 60 minuten, of beide oefensessies 60 minuten laten duren, in de plaats van 90 minuten," aldus de Mercedes-motorsportbaas.

"Dit zijn dingen die het waard zijn om te overwegen maar ik zou niet opteren voor de radicale beslissing beide oefensessies op vrijdag te laten verdwijnen."

