Israël laat twee Amerikaanse Democraten land niet binnen na tweet Trump

De Israëlische regering weigert de Amerikaanse Congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib de toegang tot het land. Dat heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely bekendgemaakt. Eerder had de Amerikaanse president Trump Israël onder druk gezet om de twee Democraten niet binnen te laten.

‘De beslissing is genomen: ze krijgen niet de toestemming om binnen te komen’, verklaarde Israëlisch staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely over de geplande trip van Ilhan Omar en Rashida Tlaib. De twee Amerikaanse Congresleden, die eerder al regelmatig kritiek uitten op het Israëlische beleid met betrekking tot Palestina, hadden het voornemen om Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te bezoeken.

Eerder had Amerikaans president Trump op Twitter gezegd dat Israël zich ‘bijzonder zwak’ zou tonen als het Omar en Tlaib wel zou binnenlaten. De twee vrouwen ‘haten Israël en alle joden’, aldus Trump.

Het is niet de eerste keer dat Trump de confrontatie opzoekt met Omar en Tlaib. Vorige maand zei hij nog dat de twee Democratische vrouwen net als hun twee partijgenotes Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Presley terug moesten keren naar het land waar ze vandaan komen. Van de vier is enkel Omar, die uit Somalië afkomstig is, niet in de Verenigde Staten geboren. De uitlatingen van Trump werden door critici dan ook als openlijk racistisch omschreven.

De nieuwe tweet van Trump kwam hem meteen op kritische reacties te staan van de Democratische presidentskandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Ilhan Omar en Rashida Tlaib zelf hebben nog niet gereageerd.