Deen Norsgaard Jorgensen verschalkt peloton in openingsrit van de Ronde van de Toekomst

De 22-jarige Deen Mathias Norsgaard Jorgensen is de eerste leider van de Ronde van de Toekomst, de officieuze Ronde van Frankrijk voor renners onder de 23 jaar. Hij verschalkte in de openingsrit het peloton met een lange vlucht.

Al vroeg in de etappe over 128 kilometer, met start en aankomst in Marmande, ging Norsgaard er samen met de Sloveen Ziga Horvat vandoor. Die ging later in de rit overboord, terwijl de Deen met een voorsprong van ruim twee minuten aan de laatste tien kilometer begon. Dat volstond voor de zege.

Norsgaard, prof bij het Deense Riwal Readynez, is een tijdritspecialist: eerder dit jaar werd hij vierde op het Deens kampioenschap tijdrijden voor eliterenners. In 2018 veroverde hij brons op het WK tegen de klok voor renners onder de 23 jaar en klokte hij de snelste tijd in de Chrono des Nations voor U23.

De pelotonsprint voor de ereplaatsen werd uiteindelijk nog opgeschrikt door een valpartij. De Britten Ethan Hayter en Tom Pidcock finishten als tweede en derde. Stan Van Tricht was de eerste Belg op de vijftiende plaats. (belga)