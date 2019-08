Mathieu van der Poel herbegint wegcampagne met ritzege in Arctic Race of Norway

Afgelopen zondag won hij nog de WB-manche mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide. Vier dagen later spurtte de Nederlander naar de dagzege en de leidersplaats in de openingsrit in de Arctic Race of Norway. Alsof het niets was.

In zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in de Amstel Gold Race haalde hij het na 181 kilometer tussen Ä en Leknes met een indrukwekkende uithaal in het slot. Zo haalde de Nederlander het van zijn landgenoot Danny van Poppel en de Italiaan Andrea Pasqualon. Van der Poel is ook de eerste leider in Noorwegen, waar hij zijn rentree op de weg viert, na enkele maanden op de mountainbike te hebben gereden. Hij won in die discipline onder meer drie Wereldbekerwedstrijden en de Europese titel.

Gespaard werd hij op zijn eerste koersdag niet, want de 181 kilometer tussen Ä en Leknes werden afgewerkt aan een razende vaart van 48 km/u gemiddeld. Daardoor diende een pelotonnetje van amper een dertigtal renners zich na het oppeuzelen van late uitvaller Steve Cummings aan voor de sprint, waarin Van der Poel afgetekend de snelste bleek voor zijn landgenoot Danny van Poppel. De Belgen Benjamin Declercq en Jordi Warlop van Sport Vlaanderen - Baloise werden respectievelijk vierde en zesde. Opvallende statistiek: van zijn zestien wedstrijddagen op de weg won Van der Poel dit seizoen er al zeven.

Vorig jaar was Van der Poel met twee ritzeges (eerste en vierde etappe) en een tweede plaats (derde etappe) ook al succesvol in Noorwegen. In de eindstand belandde hij toen op de twaalfde plek. De Arctic Race eindigt zondag.