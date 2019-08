Man neergestoken nabij ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen

Vlakbij het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen is donderdag een man neergestoken. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar en een verdachte werd opgepakt. Volgens de politie gaat het niet om een terreurdaad.

Rond 14 uur Belgische tijd werd de politie naar Marsham Street in het centrum van Londen geroepen omdat er een met een mes gewapende man was gesignaleerd. In de straat waar het ministerie van Binnenlandse Zaken gevestigd is, werd een zestiger gevonden die messteken gekregen had. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Een 29-jarige man werd gearresteerd op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Volgens een politiewoordvoerder is het te vroeg om te zeggen of het incident verband houdt met het werk in de Home Office, maar er zijn geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad zou gaan.