Reddingsschip voor Lampedusa slachtoffer van Italiaanse krachtmeting

Het Spaanse reddingsschip Open Arms bevindt zich donderdag nog steeds met 147 migranten aan boord voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Het is onduidelijk of het schip mag aanmeren.

Voor de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo salvini was het duidelijk: het reddingsschip Open Arms mocht niet in Italiaanse wateren varen - Salvini verzet zich al langer tegen hulporganisaties die migranten oppikken voor de Libische kust.

Woensdag besliste een administratieve rechtbank in Rome echter dat de Open Arms de Italiaanse territoriale wateren wel mocht binnenvaren. Wel is er niet gezegd of het schip al dan niet mag aanmeren en of de migranten al of niet aan land mogen komen.

‘We hebben land in zicht’, twitterde de Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms donderdagmorgen, toen haar schip zich in de onmiddellijke nabijheid van Lampedusa bevond. Twee marineschepen escorteerden de Open Arms in verband met de eventuele evacuatie van 32 minderjarigen.

Armworstelen

Minister Matteo Salvini vaardigde ondertussen een nieuw decreet uit om de aanwezigheid van de Open Arms in Italiaanse wateren te verhinderen. Deze keer botste hij op minister van Defensie Elisabetta Trenta. Ze weigerde zijn decreet te ondertekenen. ‘Ik heb die beslissing genomen op basis van stevige juridische argumenten en luisterend naar mijn geweten’, laat ze weten. ‘We mogen nooit vergeten dat er achter de polemiek kinderen en jongeren aanwezig zijn die geweld en mishandeling hebben ondergaan. De politiek mag nooit haar menselijkheid verliezen.’

De migrantenboot is zo een nieuw slachtoffer van de Italiaanse regeringscrisis. Haar lot hangt af van het partijtje armworstelen tussen Salvini en collega Trenta. Vicepremier Salvini is de leider van de radicaal-rechtse Lega en heeft eind vorige week de regeringscoalitie met de Vijfsterrenbeweging opgeblazen. Minister van Defensie Trenta is lid van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. Welke gevolgen dit voor de Open Arms kan hebben, is onduidelijk.

Premier Giuseppe Conte heeft ondertussen laten weten dat Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Portugal, Spanje en Luxemburg bereid zijn een deel van de migranten op de Open Arms op te nemen.