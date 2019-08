VS willen beslag leggen op Iraans schip in Gibraltar

De Verenigde Staten willen voorkomen dat de autoriteiten in Gibraltar de Iraanse supertanker Grace 1 opnieuw vrij laten varen. Vorige maand werd het schip aan de ketting gelegd.

De VS hebben een rechtbank in Gibraltar gevraagd om een Iraanse tanker langer vast te houden. Dat schip, de Grace 1, werd begin juli aan de ketting gelegd wegens het overtreden van de internationaal opgelegde sancties op olietransporten - het schip zou olie naar Syrië transporteren.

De Britse kroonkolonie op de spaanse kust was echter van plan het schip vrij te laten. ‘Als de VS niet tussenbeide waren gekomen, was het schip al weggevaren’, aldus Anthony Dudley, voorzitter van het Hooggerechtshof in Gibraltar, aan de pers.

Aangezien het Amerikaanse ministerie van Justitie daar nu een stokje voor steekt, lijkt de geplande tankerruil tussen Iran en Groot-Brittannië in het gedrang te komen. De Britse krant The Guardian benadrukt dat de VS de poging van het Britse overzeese gebied en de Londense autoriteiten dwarsboomt om de spanning met Teheran, de hoofdstad van Iran, af te bouwen.

Revanche

De autoriteiten in Gibraltar en de Britse Royal Navy hielden de supertanker Grace 1, die onder Panamese vlag vaart, in de nacht van 4 op 5 juli tegen. Officieel had het schip olie uit Irak aan boord. Maar slechts luttele uren na de inbeslagname werd in de Iraanse hoofdstad Teheran de Britse ambassadeur op het matje geroepen en werd zowel de olie als het schip geclaimd als eigendom van Iran.

Iran nam zo snel mogelijk revanche: de Iraanse commando’s onderschepten de Britse tanker Stena Impero in Omaanse wateren.

Na de entering van de tanker onder Britse vlag vonden er in alle stilte onderhandelingen plaats tussen Londen en Teheran. Aangezien Gibraltar de Iraanse tanker vandaag zou hebben laten wegvaren, betekent dat vermoedelijk dat premier Johnson een diplomatieke oplossing had gevonden.

Druk

De Britten zitten al langer geklemd tussen diverse belangen. Zo klonk het op 4 juli dat de tanker Grace 1 in Gibraltar was geënterd op vraag van Washington, dat zelf een politiek van ‘maximale druk’ uitvoert op Iran. Londen doet aan die druk nochtans niet mee. Anders dan de VS willen de Britten nog altijd, samen met Frankrijk en Duitsland, het nucleaire akkoord met Teheran vrijwaren en handel blijven drijven.

Militair zijn de Britten ook niet voor­bereid op het harde spel van realpolitik dat Iran voert in zijn rivaliteit met de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Israël.