Chinese strijdkrachten verzamelen nabij Hongkong

Duizenden Chinese militairen zijn donderdag samengekomen in een stadion in Shenzhen, de Chinese metropool vlakbij de grens met Hongkong. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump kan de Chinese president Xi Jinping ervoor kiezen om de crisis in Hongkong op een 'menselijke' manier op te lossen.

Buiten het stadion stonden vele tientallen legertrucks en gepantserde voertuigen voor troepentransport. Het doet de vrees voor een militaire interventie in het al wekenlang onrustige Hongkong toenemen. Het is echter niet duidelijk of de troepenverzameling een drukkingsmiddel is, of dat er concrete plannen zijn om tussenbeide te komen indien de protesten in Hongkong aanhouden. Het Chinese leger wordt in principe niet geacht zich te mengen in de zaken in Hongkong, dat een speciale administratieve regio van China is, maar het kan dat wel doen indien de Hongkongse autoriteiten dat vragen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde gisteren al aan dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten Chinese troepenbewegingen hadden gezien. In een eerder filmpje toonde China hoe de militaire politie zich verzamelde in Shenzhen, de eerste stad voorbij de grens, voor een ‘oefening’. Overigens is het niet de eerste keer dat China dreigt: op 6 augustus verspreidde het soortgelijke beelden. Dat maakte toen weinig indruk op de betogers.

AFPTV EXCLUSIVE VIDEO: @AFP has captured images of thousands of Chinese military personnel parading at a sports stadium across the border from Hong Kong pic.twitter.com/0xlNUZqZdq — AFP news agency (@AFP) 15 augustus 2019

'Persoonlijke ontmoeting?'

Volgens de Amerikaanse president kan de Chinese president Xi Jinping de crisis in Hongkong op een 'menselijke' manier oplossen. Hij stelt voor om een ontmoeting te houden over de kwestie.

Trump staat onder druk vanwege zijn houding tegenover Hongkong en de beslissing die hij deze week zal nemen om bedreigingen van importtarieven op Chinese goederen volgende maand terug te schroeven. 'Ik ken president Xi van China heel goed. Het is een goede leider die heel veel respect heeft voor zijn volk. Hij is ook een goede man in een "moeilijke business". Ik heb geen enkele twijfel dat als president Xi het probleem in Hongkong snel en op een menselijke manier wil oplossen, hij dat kan doen. Persoonlijke ontmoeting?', schreef Trump op Twitter.

Terwijl de president en zijn kabinet vermijden een duidelijk standpunt in te nemen over China, hebben leden van de Republikeinse partij wel hun steun uitgesproken voor de manifestanten in Hongkong. Minister van Handel Wilbur Ross vroeg zich op de televisiezender CNBC af wat de VS zouden doen. 'Hongkong binnenvallen?' Volgens hem gaat het om een 'interne aangelegenheid'.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. De betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is.