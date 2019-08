Liverpool in Turkse bakoven pas na strafschoppen voorbij Chelsea

Liverpool heeft de eerste Europese prijs van het seizoen gewonnen. De Champions League-winnaar was na 120 warme minuten (2-2) én strafschoppen (5-4) in Istanbul te sterk voor Europa League-winnaar Chelsea.

Geen Belgen in de basis bij de Engelse ploegen. Michy Batshuayi moest een hele wedstrijd vanaf de bank toekijken bij Chelsea, Divock Origi viel pas in de verlengingen in. Jürgen Klopp gaf verrassend de voorkeur aan Alex Oxlade-Chamberlain in de basiself van de Reds.

Liverpool begon als een wervelwind aan de partij en kwam meteen enkele keren dreigen. Chelsea bleef echter overeind. Doelman Kepa ging goed plat op een puntertje van Mo Salah. Bij een corner ging de Spanjaard wel de mist in, maar Virgil van Dijk knikte over. De Blues knokten zich gaandeweg in de partij. Pedro trof de lat en Olivier Giroud knalde voorlangs.

Na ruim een halfuur stond Chelsea zelfs op voorsprong. Giroud werd subliem vrijgespeeld door Christian Pulisic en deed de netten trillen: 0-1. Pulisic scoorde nog voor rust een tweede voor de Blues, maar zijn goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

IN BEELD. Jonge voetbalfans stelen de show tijdens Europese Supercup

Foto: AFP

Firmino

Klopp moest ingrijpen en deed dat ook. De onzichtbare Oxlade-Chamberlain werd naar de kant gehaald voor Roberto Firmino en dat leverde vrijwel meteen de gelijkmaker op. De Braziliaan legde de bal met de tip klaar voor Sadio Mané en die versloeg Kepa: 1-1. Van een gouden wissel gesproken. Firmino liet enkele minuten later bijna een tweede assist noteren, maar de streep van Fabinho ging net naast. Meteen daarna dwarrelde een afgeweken schot van Jordan Henderson in de handen van de al op de grond zittende Kepa.

Liverpool ging hard en Chelsea zag af. Zelfs N’Golo kanté had het moeilijk. Net toen de Blues weer op adem leken te komen, kreeg Liverpool dé kans op de 2-1. Salah trapte op Kepa en in de rebound kon ook Van Dijk niet scoren, waarbij Chelsea de hulp kreeg van lat en paal. Vijf minuten voor tijd juichten de Chelsea-fans na een knappe trap en dito doelpunt van de ingevallen Mason Mount. Maar ook deze goal werd afgekeurd voor buitenspel, terecht.

Foto: REUTERS

Spanning

En dus moesten er verlengingen komen. In de 95ste minuut was daar opnieuw het duo Firmino-Mané. De Braziliaan liep uitstekend vrij, legde terug en Mané liet Kepa geen schijn van kans: 2-1. Trofee binnen voor Liverpool? Nee. Drie minuten later haalde Adrian de ingevallen Tammy Abraham neer in de zestien. Een licht toegekende penalty door Stephanie Frappart, die overigens een uitstekende wedstrijd floot, maar Jorginho faalde niet vanaf elf meter: 2-2.

Abraham was in de 104de minuut opnieuw gevaarlijk. De jongen Engelsman liep goed in op een voorzet van Pedro, maar kon zijn deviatie net niet kadreren. Origi viel in bij de start van de tweede verlenging maar intussen was het beste eraf bij beide teams in het warme Turkije. De enige kansjes waren een gevaarlijk schot van Mount, gepakt door Adrian, en een krulbal van Pedro.

Op naar strafschoppen in Istanbul. Origi mocht als derde aanleggen voor Liverpool en had geluk dat zijn penalty hard genoeg was voor Kepa om te stoppen. Ook bij de elfmeter van Trent Alexander-Arnold zat de Spanjaard dicht bij. Het was echter Chelsea dat uiteindelijk miste. Abraham trapte de vijfde penalty voor de Blues op Adrian en dus pakte Liverpool de Europese Supercup.