Schip met migranten mag Italiaanse wateren binnenvaren

Een schip met zo’n 150 migranten aan boord mag van de rechter de Italiaanse wateren binnenvaren, ondanks het feit dat er een wet is aangenomen die dat verbiedt.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had de ngo verboden om aan te meren in Lampedusa.

Open Arms stapte naar de rechter, en in een geschreven uitspraak zei die dat het schip Open Arms, dat al bijna twee weken in de Middellandse Zee ronddobbert omdat het nergens mag aanmeren, zich in een ‘uitzonderlijk ernstige’ situatie bevindt. Daarom moet de boot toegelaten worden tot de Italiaanse wateren, en moeten de meest hulpbehoevenden ‘onmiddellijke bijstand’ krijgen.

In de beslissing staat wel niet of de boot ook toestemming moet krijgen om aan te meren, en of de vluchtelingen aan land mogen komen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de beslissing te zullen aanvechten. Italië en Malta hebben al verschillende keren reddingsschepen met geredde migranten aan boord geweigerd, omdat ze eerst zeker wilden zijn dat andere EU-lidstaten ze zouden opnemen.