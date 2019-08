Zelfs op Noordpool vallen microplastics met sneeuw uit de lucht

Zelfs op de Noordpool vallen volgens een nieuwe studie microplastics met sneeuw uit de lucht. En dat baart wetenschappers zorgen.

Volgens de studie, die in Sciences advances is gepubliceerd, is van de Alpen tot het Noordpoolgebied vervuiling van microplastics in de sneeuw gevonden.

‘Ze geraken eigenlijk overal met de wind’, zegt Melanie Bergmann van het Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung in Duitsland. Zelfs in afgelegen gebieden, zoals de het Noordpoolgebied.

De wetenschappers onderzochten de sneeuw op verschillende locaties. De sneeuw van drijvende ijsschotsen op de oceaan tussen Groenland en Spitsbergen bevatten bijvoorbeeld gemiddeld 1.760 microplasticdeeltjes per liter. Op Europese locaties is dat 24.600 per liter.

‘De concentraties van microplastics in de sneeuw waren erg hoog’, klinkt het. ‘Dat wijst op een significante verontreiniging van de atmosfeer.’

Het onderzoek toont aan dat de wind een belangrijke rol speelt in de vervuiling van microplastics over de hele wereld. De plasticdeeltjes worden door bijvoorbeeld de sneeuw uit de lucht gewassen.

Zelfs op de Noordpool ademen mensen waarschijnlijk microplastics in, maar de gezondheidseffecten daarvan zijn nog onduidelijk. De wetenschappers roepen daarom op tot onderzoek naar het effect van microplastics in de lucht op de gezondheid van de mens.