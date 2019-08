Antwerp richt pijlen op Steven Defour

Keert na Vincent Kompany, Simon Mignolet, Nacer Chadli en Laurent Depoitre nog een (ex-) Rode Duivel terug naar de Jupiler Pro League? Antwerp hoopt namelijk op de komst van Steven Defour.

De Great Old zou geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van de middenvelder. Ook over het loon van de 31-jarige Defour werd navraag gedaan. Die is het laatste jaar van zijn contract ingegaan bij Burnley.

Antwerp zoekt deze zomer nog offensieve versterking voor dit seizoen, dat het startte met zes op negen, maar aast ook nog op een middenvelder. Defour is wat dat betreft een droom.

De 52-voudige international liet België voor het eerst achter zich in 2011, toen hij voor 6 miljoen van Standard naar FC Porto verhuisde. Drie jaar later keerde hij terug naar Anderlecht, dat hem in 2016 voor bijna 9 miljoen verkocht aan Burnley. In Engeland kwam hij de voorbije drie seizoenen tot 58 wedstrijden in alle competities. In de Premier League maakte hij met vlagen indruk, maar kwam hij door blessures tot slechts twee goals en vier assists in 51 optredens.

Op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen zat Defour niet in de selectie bij Burnley, dat deze zomer ook een zware concurrent haalde in de persoon van Danny Drinkwater.