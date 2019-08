Wanneer het begin het einde is

Memento maakte van Christopher Nolan meteen een cultregisseur. Dit zijn onze tv-tips.

1. MEMENTO

Canvas 21.30-23.25 uur

Begin op tijd te kijken, anders hebt u meteen het einde gemist. Memento, de zenuwslopende thriller die achterstevoren wordt verteld, maakte in 2000 van Christopher Nolan meteen een cultregisseur en hielp in één moeite hoofdrolspeler Guy Pearce van zijn Neighbours-imago af.

2. TOP OF THE LAKE

Arte 20.55-23.50 uur

Arte herhaalt het eerste seizoen van Jane Campions bejubelde tv-reeks. U krijgt drie afleveringen na elkaar voorgeschoteld. Zes jaar na datum blijkt vooral de vertolking van Elisabeth Moss dit sfeervolle, maar ook pretentieuze en warrige drama boven water te houden.

3. DIRTY VEGAN

NPO 3 22.30-23.10 uur

Matthew Pritchard is een Brit zoals wij onze Britten graag hebben: luidruchtig, vulgair en grotendeels bedekt met smakeloze tattoos. De man is een fenomeen in zijn thuisland: ex-skater, langeafstandsloper, tv-figuur en overtuigd veganist. In deze BBC-reeks probeert hij ook van u een overtuigd veganist te maken. Laat u niet doen! En ook: hierheen met die harde Brexit!

4. TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Terzake heeft het met journalist-columnist Rik Van Cauwelaert en Alain Gerlache van RTBF over de vorming van de Vlaamse regering.

5. TERZAKE DOCU: Cuba na Castro

Canvas, 20.20 uur

De Cubaans-Nederlandse tv-maker Yuri Capetillo Hardy maakt de balans op: is er op Cuba voldoende veranderd om terug te keren naar zijn land? Zijn rondgang langs jonge journalisten en kunstenaars leidt niet direct tot optimisme, maar aan de andere kant: ze spreken zich uit, lijken nergens bang voor en lijken allemaal toch uiterst begaan met hun socialistische eiland.