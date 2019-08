Emiliano Sala en piloot liepen wellicht CO-vergiftiging op

De voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson zijn waarschijnlijk vergiftigd door koolstofmonoxide toen hun klein vliegtuig in januari neerstortte. Dat stelt de Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen AAIB.

Bij tests op het lichaam van Sala werd een sterk verhoogde concentratie van carboxyhemoglobine aangetroffen, wat duidt op vergiftiging door koolmonoxide. De concentratie was hoger dan wat als dodelijk wordt beschouwd.

Bij concentraties boven de 50 procent raken mensen bewusteloos en krijgen ze vervolgens een hartaanval, aldus de AAIB. Omdat het om een klein vliegtuig ging, is het waarschijnlijk dat ook de piloot een CO-vergiftiging opliep. Zijn lichaam werd niet teruggevonden.

Het kleurloze en reukloze gas wordt in hoge concentraties geproduceerd in vliegtuigmotoren, maar normaal gezien wordt dat afgezogen door het uitlaatsysteem. Lekken in het verwarmings- en ventilatiesysteem kunnen het gas in de vliegtuigcabine brengen.

Foto: AP

De advocaten van de familie van Sala willen dat het vliegtuig geborgen wordt voor verder onderzoek. De CO-vergiftiging doet voor hen veel vragen rijzen over de doodsoorzaak.

Het vliegtuigje met Sala en Ibbotson verdween in januari dit jaar van de radar ten noorden van het eiland Guernsey. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het lichaam van de 28-jarige Argentijn werd in februari gevonden.