Drie op een rij voor Bennett in de BinckBank Tour, al scheelde het woensdag maar een banddikte

Sam Bennett is de eerste renner ooit die drie etappes op een rij wint in de BinckBank Tour. De Ier van Bora-hansgrohe was woensdag alweer de snelste in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. Al scheelde het niet veel in Aalter, waar hij met amper een banddikte Dylan Groenewegen klopte op de meet. Onze landgenoot Jasper Philipsen finishte als derde.

LEES OOK.Onze reporter over twee emotionele dagen in de BinckBank Tour: het is moeilijk rouwen in de koers

Na zijn elfde seizoenszege zit Bennett ook steviger in de groene leiderstrui. De in België geboren Ier heeft twintig seconden voor op Philipsen. Groenewegen is, eveneens op twintig seconden, derde. Eerder dit jaar won Bennett al een rit in de Ronde van San Juan (2.1), de slotetappe in de UAE Tour (WT), twee ritten in Parijs-Nice (WT) en ook twee in de Ronde van Turkije (WT), een etappe in het Critérium du Dauphiné (WT) en het Iers kampioenschap.

Voor aanvang van de wedstrijd was er een ingetogen moment van stilte ter nagedachtenis van de onlangs overleden Bjorg Lambrecht, inwoner van Knesselare, fusiegemeente van Aalter. De renners van Lotto Soudal namen plaats op de eerste rij en werden voor de start gecondoleerd door Pieter De Crem, de burgemeester van Aalter, en door organisator Rob Discart. Na een geneutraliseerde start, waarbij de Lotto Soudal-renners vooraan reden, werd de meute op gang gevlagd. Laurens De Vreese, Aaron Verwilst, Jan-Willem van Schip en Viacheslav Kuznetsov trokken ogenblikkelijk in de aanval. Kuznetsov moes zijn metgezellen na 32 kilometer door mechanische pech laten rijden.

Bij de doortocht in Knesselare, woonplaats van Lambrecht, hielden burgemeester De Crem en organisator Discart een bloemenhulde bij de fans en familie van de verongelukte renner. Het peloton kreeg daar een oorverdovend applaus.

De drie overgebleven vluchters kregen een maximale voorgift van twee minuten. Door een tempoversnelling van Lotto Soudal smolt op 72 kilometer van de finish alles samen. Het sein voor Julien Duval om te gaan aanvallen. De Fransman kreeg wat verderop versterking van Lionel Taminiaux en Baptiste Planckaert. Die was enkel uit op de punten bij de checkpointsprint, op 65 kilometer van de finish, en liet zich na die spurt onmiddellijk weer inlopen. De anderen werden ook gegrepen, waarop een spervuur van aanvallen volgde. Stijn Steels, Guillaume Van Keirsbulck en Harry Tanfield konden de slotronde van 33,2 kilometer intrekken met een voorsprong van 55 seconden op een gegroepeerd peloton. Met nog 3 kilometer voor de boeg waren ook zij eraan voor de moeite en kon Bennett voor de derde dag op rij afrekenen met de andere snelle mannen.

🎥 Footage of the last kilometer of the third stage in the BinckBank Tour, Aalter-Aalter. won by @Sammmy_Be (@BORAhansgrohe) in a very close sprint with @GroenewegenD (@JumboVismaRoad). #BinckBankTour pic.twitter.com/DVnC0eWUAi — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 14, 2019

Donderdag trekken de renners naar de Ardennen. Daar wordt een korte heuvelachtige etappe van 96,2 kilometer met start en aankomst in Houffalize afgewerkt. Er staan dertien hellingen op het menu. De Côte de Saint-Roch (1,1 kilometer aan 11 procent), die drie keer beklommen wordt, is daarvan de pittigste.

Rituitslag

1. Sam Bennett (Ier/BOH)

2. Dylan Groenewegen (Ned/TJV)

3. Jasper Philipsen (Bel/UAD)

4. Jurgen Roelandts (Bel/MOV)

5. Florian Sénéchal (Fra/DQT)

6. Edward Theuns (Bel/TFS)

7. Timothy Dupont (Bel/WGG)

8. Jakub Mareczko (Ita/CCC)

9. Arnaud Démare (Fra/GFC)

10. Amaury Capiot (Bel/SVB)

Klassement

1. Sam Bennett (Ier/BOH)

2. Jasper Philipsen (Bel/UAD) op 0:20

3. Dylan Groenewegen (Ned/TJV) 0:20

4. Lukasz Wisniowski (Pol/CCC) 0:22

5. Guillaume Van Keirsbulck (Bel/CCC) 0:22

6. Lars Bak (Den/TDD) 0:23

7. Josef Cerny (Tsj/CCC) 0:23

8. Harry Tanfield (GBr/TKA) 0:23

9. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:24

10. Robert Stannard (Aus/MTS) 0:24