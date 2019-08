Langste onderwatertunnel stuit op problemen

De tunnel die Finland met Estland zal verbinden, botst op problemen. De Estse regering wil meer details over de financiering van het project, het businessplan en de rol van Finland bij het project.

De onderwatertunnel is een project van FinEstBay Area, een bedrijf opgericht door de Finse zakenman Peter Vesterbacka. De tunnel zal de luchthavens van Helsinki en Tallinn met elkaar verbinden over een afstand van 103 kilometer, waardoor de tunnel de langste van Europa wordt. De tunnel moet de reistijd tussen de steden verminderen. Die bedraagt nu ongeveer twee uur. Met de tunnel moet dat in ongeveer 30 minuten kunnen.

Het project wordt gefinancierd door de Chinese groep Touchstone Capital Partners Ltd. die daarvoor vijftien miljard euro zal uittrekken. Daarover wil de Estse minister van Economie Taavi Aas meer uitleg. ‘We hebben duidelijkheid nodig over waar het geld vandaan komt’, vertelt Aas aan Bloomberg.

Het geld zou verdeeld worden over drie Chinese bouwbedrijven die de tunnel zullen ontwerpen en bouwen. Het is onderdeel van het Belt and Road Initiative (BRI). Dat is een initiatief van China om Azië met Europa en Afrika te verbinden. Maar het initiatief is niet populair bij de Europese Unie en Estland wil niet in de problemen komen, staat in het persbericht van Bloomberg.

Kunstmatige eilanden

Behalve de tunnel zouden er ook nog twee kunstmatige eilanden gemaakt worden. Een voor de kust van Finland, genaamd The Island, en een andere, kleinere, voor de kust van Estland. The Island zal een ministad huisvesten met een capaciteit van ongeveer 50.000 inwoners.

Deze eilanden worden gebouwd om veiligheidsredenen en omdat ze de tunnel binnen vijf jaar voltooid willen hebben. ‘We moeten dus in verschillende richtingen tegelijkertijd boren’, vertelt Vesterbacka in een interview met Genius Media. ‘Het plan is om te beginnen vanuit Helsinki en Tallinn. Vervolgens boren we in beide richtingen vanop de twee eilanden. Zo drillen we in zes verschillende richtingen met twaalf tunnelboormachines tegelijkertijd.’

De Estse regering daarentegen vindt een opening binnen vijf jaar niet haalbaar. Dat schreef de Estse minister van Openbaar Bestuur, Jaak Aab, in een brief aan de ontwikkelaars. Hij wijst op een studie die in 2018 werd uitgevoerd door FinEst Link, een initiatief van Helsinki en Tallinn om de transport tussen de twee steden te verbeteren. Die studie zegt dat de constructie pas zal kunnen beginnen in 2025 en vijftien jaar zal duren. Volgens die studie zal de tunnel pas opengaan in 2040.