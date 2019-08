Als de bodem zich ongelukkig zet, kunnen de muren scheuren. De verzekering dekt het (nog) niet. ‘Let op met gulzige bomen rond uw woning.’

Een gapende scheur in uw muur? Dan is de kans groot dat uw huis op een oude laag Vlaamse klei staat. Klei is een ‘plastische bodem’, zoals dat heet. Ze neemt veel water op. Als dat water verdwijnt, door ...