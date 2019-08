De Europese locomotief sputtert. De handelsoorlog wordt aangeduid als schuldige, maar eigenlijk zitten de problemen dieper.

De Duitse economie is in het tweede kwartaal gekrompen met 0,1 procent. In het eerste kwartaal was er nog 0,4 procent groei. De markten reageerden positief: de krimp was verwacht, en de cijfers voor de ...