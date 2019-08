Belgische autoleveranciers lijden onder handelsoorlog

Acht op de tien Belgische toeleveranciers voor de autosector zien hun omzet dalen. Gemiddeld gaat het om een daling met 15 procent.

De Europese autoproductie is in de eerste jaarhelft met zes procent gezakt. En dat voelen ook de Belgische toeleveranciers van de autosector. Ze hebben hun omzet zien dalen met 15 procent, zo meldt technologiefederatie Agoria.

130 bedrijven stellen samen meer dan 13.000 mensen te werk. Maar een impact op de vaste tewerkstelling is er voorlopig nog niet.

‘De automobielsector kampt met een opeenstapeling van problemen. De nieuwe emissienormen hebben voor een vertraging gezorgd op het gebied van homologatie bij de moederbedrijven, mensen die twijfelen of ze een benzine- of dieselwagen zouden kopen, de impact van een mogelijke Brexit, de Amerikaans-Chinese tweestrijd…’, zegt Ben Van Roose van Agoria.

De twee Belgische autofabrieken, Audi Brussel en Volvo Gent, kennen evenwel geen daling. ‘Zij hebben zich voorbereid op de modellen van de toekomst.’

Vandaag maakte het Duitse statistisch bureau Destatis bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal met 0,1 procent gedaald is. Een van de redenen daarvoor zijn de problemen in de auto-industrie. Dat treft uiteraard de toeleveranciers in andere landen, maar voorlopig blijft de economie in de buurlanden gespaard.

In Nederland daalt de industriële productie, maar de economie blijft het wel nog goed doen. In het tweede kwartaal is het bbp met 0,5 procent gegroeid, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. In ons land blijft de industriële productie groeien. In het tweede kwartaal groeide ons land met 0,2 procent.