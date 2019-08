Becijferd: beknibbelen op kinderbijslag levert amper iets op

Slecht 0,1 procent van de kinderbijslag gaat naar kinderen buiten Europa, leren cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

De startnota die N-VA-voorzitter Bart De Wever als Vlaams informateur afleverde, bevat een reeks maatregelen die de lat voor de sociale bescherming die Vlaanderen organiseert, wat hoger legt. Onder meer de kinderbijslag (tegenwoordig ‘groeipakket’ genoemd) die wordt uitgekeerd aan kinderen die in het buitenland verblijven, wordt onderzocht.

‘Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf’, zo staat het in de tekst. Dat is een maatregel waar Vlaams Belang al langer op aandringt.

In het vizier van de Vlaamse onderhandelaars zitten weliswaar niet de kinderen in andere Europese landen, bijvoorbeeld kinderen van wie de vader in België werkt. Daar verbiedt de Europese regelgeving elke discriminatie, wel de andere, dus ook de landen waarmee België een verdrag heeft afgesloten om kinderbijslag uit te keren (Turkije, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Servië, Montenegro, Kosovo, Marokko en Tunesië).

Intussen is duidelijk dat de betaalde bedragen in die landen al veel lager liggen dan die in België, wat de ruimte om aan te passen aan de levensduurte erg beperkt. De gewone kinderbijslag voor een eerste kind bedraagt slechts 28,31 euro per maand (in plaats van 163,20 euro voor kinderen geboren in 2019).

Maar ook de budgettaire kostprijs is erg laag. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen maakte vorig jaar op vraag van Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere cijfers bekend over de kinderbijslag aan kinderen in het buitenland per land.

Daaruit bleek dat België in zijn geheel daar in 2016 103 miljoen euro aan uitgaf. 95 procent daarvan ging naar kinderen in andere Europese landen. 5,4 miljoen ging naar kinderen in andere landen. 916.654,41 euro ging naar landen waarmee een verdrag is afgesloten. Iets meer dan een derde van de kinderen heeft de Belgische nationaliteit. De cijfers moeten nog verdeeld worden over Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.

Ter vergelijking, het budget van de Vlaamse kinderbijslag voor 2019 bedraagt 3,6 miljard euro. Met de andere regio’s samengeteld werd in 2016 6,4 miljard euro uitgegeven aan kinderbijslag. 1,6 procent van dat budget ging dus naar het buitenland. 0,1 procent ging naar landen buiten de Europese Unie.

Een besparing zou dus symbolisch zijn. Als de besparing meer dan dat wil zijn, moet ze ook de betalingen aan kinderen in andere, vooral Oost-Europese landen, stopzetten. Maar dat is dus niet mogelijk.

Bovendien blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven dat België in 2016 meer kindergeld kreeg toegestuurd uit andere Europese landen dan het zelf naar die landen transfereerde. Als dat zo blijft, dreigt de Vlaamse regering een slechte zaak te doen aan de maatregel.