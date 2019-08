Tiener gebruikt Twitter via slimme koelkast

Een vijftienjarige twitteraar moest haar elektronische apparaten van haar moeder afgeven zodat ze meer aandacht zou hebben voor haar omgeving. De tiener vond een inventieve oplossing om toch online te gaan.

‘Ik weet niet of dit gaat werken, ik praat tegen mijn koelkast’, tweette de tiener, die als de twitternaam ‘Dorothy’ gebruikt en een fanaccount van Ariana Grande beheert. Ze gebruikte daarvoor de internetverbinding van de slimme koelkast.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again. — dorothy ?? (@thankunext327) August 8, 2019

De moeder van Dorothy nam twee weken geleden haar smartphone af, nadat ze te afgeleid was tijdens het koken en er een brand ontstond. ‘Ze nam al mijn elektronica af, zodat ik meer aandacht zou hebben voor mijn omgeving’, zei de aan de Britse krant The Guardian, via de Ipad van haar nicht. ‘Ik was ongerust want ik verveel me al een hele zomer, en met Twitter kan ik de tijd doden.’

Omdat ze bang was dat ze volgers zou verliezen, zocht ze inventieve manieren om toch online te geraken. Er volgde een tweet van haar moeder waarin stond: ‘Ik zie dat Dorothy twitter gebruikt via haar Nintendo. Dit account zal worden afgesloten.’

I seen that Dorothy has been using twitter on her Nintendo. This account will be shut down now. pic.twitter.com/L4JqNYhUHe — dorothy ?? (@thankunext327) August 5, 2019

Later volgde nog een tweet: ‘Mijn moeder nam mijn Nintendo en mijn smartphone af, dus nu moet ik mijn wii gebruiken.’ Nadat haar moeder ook dat apparaat afnam, tweette ze: ‘Ik praat tegen mijn koelkast.’

Op de website van LG staat er dat je via de koelkast op sociale media kan, en de tweet was ook afkomstig van het apparaat.

Het verhaal van de tweetende koelkast ging viraal, met 12.000 retweets. LG pleit er ook voor om Dorothy haar elektronica terug te geven en tweette #FreeDorothy.