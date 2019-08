Feestdag en daarna een brugdag: waar kunt u terecht (en waar niet)

Met Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart staan we voor een feestdag en voor velen onder ons zelfs voor een verlengd weekend. Donderdag 15 augustus zijn banken, postkantoren en de meeste winkels gesloten. Het openbaar vervoer rijdt volgens zondagsregeling. Bpost maakt vrijdag de brug, de banken zijn dan weer wel open. Een overzicht.

Op donderdag 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, zullen postkantoren en banken gesloten zijn. De postkantoren maken bovendien de brug op vrijdag. Maar pakjes en de krant worden wel bezorgd. Postpunten en Kariboopunten zullen open zijn volgens de openingsuren van de winkels waarin ze gevestigd zijn, aldus Bpost.

Banken blijven donderdag dicht, maar zijn vrijdag wel open. Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, meldt dat klanten donderdag wel nog steeds terecht kunnen in de selfbanks, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers.

NMBS, De Lijn en MIVB hanteren de zondagdienstregeling op donderdag. “Op vrijdag worden er ook minder piekuurtreinen voorzien”, zegt de NMBS. Zaterdag wordt er gestaakt en daar zal het treinverkeer ongetwijfeld hinder van ondervinden.

Gemeentehuizen zijn dicht op 15 augustus. Op veel plaatsen wordt vrijdag de brug gemaakt. Om niet voor niets de verplaatsing te maken, kijk je best vooraf even op de website van je gemeente.

Ook de lokale politie werkt volgens een speciale regeling. Dat wil zeggen dat de administratieve diensten gesloten zijn. Noodnummers blijven uiteraard wel bereikbaar.

Dokters en ziekenhuizen werken volgens zondagsregeling. Dat wil zeggen dat wanneer je een huisarts nodig hebt, je je tot de huisartsenwachtpost zal moeten wenden. In ziekenhuizen worden enkel dringende operaties uitgevoerd en wordt volgens zondagsregeling gewerkt. Vrijdag is een gewone werkdag.

De meeste supermarkten zijn donderdag dicht, al zullen veel kleinere winkels wel open zijn; zeker in de voormiddag. Maar grote warenhuizen zoals Carrefour, Aldi, Lidl en Makro blijven donderdag gesloten. Vrijdag is alles gewoon weer open.

Er wordt minder goed weer voorspeld donderdag. Winkelen kan, maar zeker niet overal. Kledingketen ZEB is open. Ook Maasmechelen Village is open. Maar Ikea is bijvoorbeeld dicht. Makro ook. Vrijdag zijn alle winkels gewoon open. Wie toch wil winkelen op Hemelvaart, kan de grens oversteken. In Maastricht bijvoorbeeld zijn alle winkels open.

Wie plannen heeft om te klussen op de feestdag, moet zien dat zij of hij woensdag al haar of zijn materiaal al in huis haalt, want donderdag zijn de doe-het-zelfwinkels dicht. Gamma is woensdag wel uitzonderlijk tot 21 uur open. Hubo is gesloten, al is de winkel in Zonhoven bijvoorbeeld wel uitzonderlijk open. Kijk dus best even op de website als je wil weten of de winkel in je buurt open is.

De meeste musea zijn open. Al kijk je best vooraf even op de website.