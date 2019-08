Formateur Jambon bekijkt eerst het budget en zet 15-tal werkgroepen aan het werk

Het was een vaak gehoorde kritiek op de startnota van informateur De Wever: er staat niets in over het budget, over hoe de plannen worden betaald. Mede daarom zitten de onderhandelaars vandaag al samen over het budget.

Na de eerste, korte vergadering van dinsdag gaat het technische werk met het oog op de vorming van een Vlaamse regering vandaag echt van start. Formateur Jan Jambon zet een vijftiental werkgroepen in de steigers die vanaf volgende week de verschillende onderdelen van het toekomstige regeerakkoord moeten uitwerken. Vanuit een centrale werkgroep, met daarin onder meer de voorzitters van N-VA, CD&V en Open VLD, worden de onderhandelingen gecoördineerd.

De drie toekomstige coalitiepartners hebben ‘heel veel volk’ opgetrommeld om de verschillende werkgroepen te bemannen. Daarin zitten telkens zowel politici als technici, zegt de woordvoerder van formateur Jambon. ‘We hebben dan ook een hele goede methodiek nodig om zo efficiënt mogelijk te werken’, luidt het. Er wordt ‘bottom-up’ gewerkt, waarbij het resultaat van de gesprekken per werkgroep naar de centrale werkgroep getrokken wordt.

Over de begroting wordt vandaag al samengezeten. ‘We moeten eerst goed weten wat de budgettaire toestand is, zo kunnen we het werk van de werkgroepen voorbereiden’, legt Jambons woordvoerder uit.

De voorbije dagen viel in N-VA-kringen te horen dat een regeerakkoord binnen twee tot drie weken mogelijk moet zijn. Jambon nuanceerde echter meteen dat hij niet ‘overhaast’ te werk wil gaan. Zijn woordvoerder zegt dat het regeerakkoord een grondig doorgesproken document moet zijn. ‘Hoe beter de discussie nu wordt gevoerd, des te kleiner is de kans dat er achteraf interpretatieproblemen opduiken.’

De formele deadline voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering is maandag 23 september. Dan wordt de nieuwe minister-president in het Vlaams Parlement verwacht voor de traditionele Septemberverklaring van de regering.