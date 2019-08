Twee cipiers hebben Jeffrey Epstein de drie uur voor zijn zelfdoding niet gecontroleerd, schrijft The New York Times. Ze vielen in slaap.

Het was al duidelijk dat Epstein, de miljardair die beschuldigd werd van sekshandel, de organisatie van seksuele misdrijven én seksueel misbruik van tientallen meisjes, niet extra in de gaten gehouden werd omwille van een risico op zelfmoord. Dat zelfdodingspreventieregime werd opgeheven zes dagen nadat Epstein een eerste keer met zware verwondingen gevonden werd in de cel.

De twee cipiers die Epstein in de nacht van vrijdag op zaterdag in de gaten moesten houden, deden dat niet of niet voldoende. Geen controle om de dertig minuten, zoals het hoort. Drie officiële maar anonieme bronnen vertellen aan The New York Times dat de cipiers sliepen, en Epstein drie uur lang niet gecontroleerd werd. Vervolgens zouden de cipiers de logboeken over hun activiteiten vervalst hebben.

De cipiers zijn geschorst, de directeur van de gevangenis Lamine N’Diaye, is overgeplaatst naar een gevangenis in Philadelphia. Mogelijk komen er nog sancties, meldt het ministerie van Justitie.

Epstein is door zelfdoding zaterdagochtend om half zes omgekomen in zijn cel. Hij zat in voorhechtenis sinds begin juli. In zijn strafproces riskeerde hij 25 jaar gevangenis wegens verkrachting en sekstrafiek in georganiseerd verband. Uittreksels uit de akte van beschuldiging, meer dan tweeduizend pagina’s, doen vermoeden dat hij onmogelijk de dans kon ontspringen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.