Limburgse brandweerlui staan premie af aan familie van overleden collega’s

De brandweerlui uit het Zuid-West-Limburg gaan dit weekend hun vergoeding voor een zaterdagprestatie schenken aan de familie van de brandweermannen die vorig weekend omgekomen zijn bij een brand in Beringen.

In de kazerne in Heusden-Zolder vindt zaterdag de afscheidsplechtigheid plaats voor de overleden brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders. Brandweerlui van de nabije koprsen gaan tijdens de plechtigheid de diensten overnemen van het getroffen korps. Het loon dat ze voor die exra prestatie krijgen, geven ze weg aan de getroffen families.

De brandweerlui schenken hun premie weg uit solidariteit. Maar ook om aan te klagen dat de ondersteuning voor de families te mager is. Die families krijgen vele jaren het loon van de overleden brandweerman uitbetaald. Maar dat dekt de extra kosten wanneer een steunpilaar in het gezin wegvalt, helemaal niet.

De brandweermannen willen betere garanties voor nabestaanden.

Naar aanleiding van de brand in Beringen pleit Jan Jorissen, commandant van de brandweerzone Noord-Limburg en lid van de Vlaamse Brandweerraad, voor een onafhankelijk onderzoeksorgaan naar de werking van de brandweer en naar de omstandigheden van ongevallen.

‘Elke operationele dienst in ons land heeft zo'n orgaan. De politie heeft het Comité P, de inlichtingendiensten hebben het Comité I en ook bij Defensie is er een onderzoeksdienst die situaties analyseert. Waarom geen Comité B voor de brandweer?’, aldus Jorissen in de krant Het Laatste Nieuws.

Zijn collega brandweerman Tim Renders becijferde dan weer dat er sinds 2000 minstens 32 brandweermannen zijn omgekomen tijdens een interventie in ons land. ‘De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor onder meer de brandweer, houdt niet eens de cijfers bij van het aantal brandweermannen en -vrouwen dat gewond raakt of sterft tijdens en interventie’, zegt Renders. ‘Laat staan dat er bij incidenten een degelijk onafhankelijk onderzoek wordt gevoerd.’