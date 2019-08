Philip Hammond: ‘Een no-deal-Brexit is verraad’

De voormalige Britse minister van Financiën Philip Hammond waarschuwt premier Johnson dat hij zich in het parlement, samen met andere ex-ministers, zal verzetten tegen een no-deal-Brexit.

De Britse premier Boris Johnson beloofde om de Brexit op 31 oktober af te handelen, met of zonder een deal met de Europese Unie. Het liefst sluit hij naar eigen zeggen een nieuwe deal met de EU, maar er staat nog geen vergadering gepland voor nieuwe onderhandelingen. Hij wil de afspraken die zijn voorganger Theresa May maakte met de EU herbekijken, maar dat ziet Europa niet zitten.

Johnson bereidt zijn land daarom voor op een no-deal-Brexit, en daar is Hammond tegen gekant. ‘De EU verlaten zonder deal zou een even groot verraad zijn tegenover het referendum als de EU helemaal niet verlaten’, vindt hij. ‘De lat zo hoog leggen tijdens de onderhandelingen dat de uitkomst een no-deal-Brexit is, is verraad. De premier zei dat hij een deal ging maken, dat willen we nu graag zien’, zei Hammond.

De voormalige minister zei ‘veel vertrouwen’ te hebben dat het parlement Johnson kan tegenhouden. Samen met twintig andere parlementsleden, onder wie een paar voormalige ministers, schreef Hammond Johnson een brief aan Johnson. ‘We zijn bezorgd om de “rode lijnen” die je getrokken hebt’, staat er te lezen in de tekst die de lekte naar de The Sun. ‘Die positie maakt een nieuwe overeenkomst met de EU bijna onmogelijk.’

Parlement

Parlementsvoorzitter John Bercow waarschuwde Johnson ook al dat het parlement opschorten om zo een no-deal door te drukken geen optie is. ‘We zullen ons niet monddood laten maken over deze belangrijke kwestie’, zei hij eerder al.

Het Britse parlement besliste namelijk dat een no-deal-Brexit geen optie is. De parlementsleden namen voor Johnson premier werd een motie aan waarin staat dat het land de EU niet mag verlaten zonder een akkoord met Brussel.