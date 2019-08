Verdelers elektrische deelsteps trekken weg uit Brussel

Het aantal verdelers van elektrische deelsteps in onze hoofdstad neemt af. Van de acht bedrijfjes die begin dit jaar steps hadden in Brussel, schieten er momenteel nog maar drie over.

De deelstepvloot in Brussel is (voorlopig) over zijn hoogtepunt heen. Drie bedrijven kondigen namelijk aan dat ze wegtrekken uit de deelstepmarkt. Dat schrijft de krant La Dernière Heure.

Het gaat om de bedrijven Hive (800 steps), Wind (500 steps) en Tier (50 steps). De drie kleinere verdelers vertrekken volgens nieuwssite Bruzz omdat de concurrentie te groot is en de winstmarges te klein.

Twee andere bedrijven, Troty en Bird, lasten eerder dit jaar een winterpauze in om te onderzoeken of het de moeite loont om verder te investeren in onze hoofdstad. Die winterpauze blijft voorlopig nog steeds aanhouden. Ook Voi-scooters zijn volgens Bruzz nog nauwelijks te vinden. Het verdict is hard: van de acht bedrijven zijn alleen Lime, Dott en Poppy nog actief.