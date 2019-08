Nederlandse topatleet opgepakt met 17 kilo drugs in Hongarije

Eén van de opgepakte Nederlanders op het Hongaarse muziekfestival Sziget is de 21-jarige topatleet Roelf B. Hij en zijn vriend riskeren een zware gevangenisstraf voor het bezit van een grote hoeveelheid xtc-pillen en wiet.

Roelf B. liep in 2017 mee in het Nederlandse estafetteteam tijdens het EK Landenteams in Lille. In juli liep hij in dezelfde discipline mee op het EK onder 23 jaar in Zweden en eind juli werd hij zevende op de 100 meter sprint tijdens het NK Atletiek in Den Haag.

De andere Nederlander zou de 22-jarige Gert-Jan N. zijn. Ze komen allebei uit Stadskanaal in de provincie Groningen en zijn schoolvrienden. De drugs verkochten ze vanuit hun tent op het festivalterrein.

De tent trok zoveel volk dat de politie ging controleren. Ze vonden naast 2.700 xtc-pillen, honderden zakjes wiet en voorgedraaide joints ook prijslijsten. ‘Deze mannen deden niet eens hun best te verbergen wat ze aan het doen waren’, vertelt een beveiliger van het festival aan NRC. De politie vond daarbovenop ter waarde van 300 duizend euro 4.000 pillen en 15 kilogram voorverpakte joints in hun auto.

Laagste drugsgebruik van Europa

‘Een lage straf zal het niet worden als je met 17 kilo drugs wordt opgepakt’, vertelt de Hongaarse advocaat Csaba Rumi aan NRC.

Hoge straffen zijn in Hongarije niet ongebruikelijk. Het drugsgebruik in het land behoort tot de laagste van Europa. ‘Zelfs de gebruiker die met een vrij kleine dosis wordt opgepakt, wordt gecriminaliseerd’, stelt Rumi. ‘Ze krijgen dan geen celstraf of boete, maar moeten wel een cursus of andere begeleiding nemen om de straf te ontlopen.’

Voor het bezit van drugs kan in Hongarije een celstraf opgelegd worden van twee jaar bij kleine hoeveelheden drugs en van vijf tot vijftien jaar bij grote hoeveelheden. Wie drugs dealt, kan een gelijkaardige straf krijgen die zelfs kan oplopen tot 20 jaar. Een levenslange celstraf is niet uitgesloten.

Volgens Rumi is er wel één voordeel voor de opgepakte Nederlanders. ‘Een Nederlander heeft het in dit geval makkelijker dan een Hongaar’, zegt hij. ‘De Hongaarse regering wil band met Nederland niet slechter maken.’ Het is dus ook voor Hongarije van belang dat de Nederlanders een goede behandeling in de gevangenis krijgen.

Gedeelde naïviteit

Roelf B. en zijn vriend zijn lang niet de enige Nederlanders die deze zomer opgepakt zijn voor het bezit van drugs. In juni werd de 26-jarige atlete Madiea G. bij een routinecontrole van de Duitse politie aangehouden met 50 kilogram harddrugs, zoals xtc en crystal meth, in haar auto. De politie schatte de straatwaarde op zo’n twee miljoen euro. Ze zit nog altijd vast in de gevangenis, maar ontkent dat ze er iets mee te maken heeft.

Een maand later werd de Nederlandse actrice Imanuelle G. op Tomorrowland aangehouden omdat ze in het bezit was van onder andere 100 xtc-pillen, meer dan 20 gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en MDMA, het hoofdbestanddeel van xtc. Ook zij zit nog altijd in de gevangenis.