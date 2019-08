Thomas Vermaelen krijgt met ex-HSV-kapitein gewenste ervaren ploegmaat bij Vissel Kobe

Gotoku Sakai (28) keert na zeven seizoenen in Duitsland bij Stuttgart en HSV terug naar Japan. De 42-voudige international ondertekende woensdag een contract bij Vissel Kobe, het nieuwe team van Thomas Vermaelen.

Sakai, een rechtervleugelverdediger, is een geboren Amerikaan, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Japan, het land van zijn vader. Daar debuteerde hij in 2008 op het hoogste niveau bij Albirex Niigata. Vier jaar later plukte Stuttgart hem weg uit Japan. In 2015 volgde een transfer naar Hamburg. Sakai schopte het er tot kapitein maar onder de nieuwe coach Dieter Hecking verloor hij zijn plaats.

Als international schopte hij het tot 42 interlands voor Japan. Na bijna de gehele kwalificatie mee te hebben gedaan, moest Sakai het op het WK in Rusland het slechts met een groepsmatch doen tegen Polen. Tegen België in de achtste finale bleef Sakai negentig minuten lang op de bank zitten.

Bij Vissel Kobe, dat naar verluidt een half miljoen euro betaalt, gaat Sakai spelen aan de zijde van klinkende namen als Thomas Vermaelen, Andres Iniesta, David Villa en Lukas Podolski.