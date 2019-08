Het regent plastic in de Rocky Mountains

In het regenwater dat neervalt op de Rocky Mountains zit plastic. Dat ontdekte de Amerikaanse wetenschapper Gregory Weatherbee per ongeluk. ‘We moeten beseffen dat plastic deel uitmaakt van onze omgeving’, zegt hij.

De ontdekking gebeurde per ongeluk, omdat Weatherbee de monsters van het regenwater van de Rocky Mountains eigenlijk onderzocht op de stikstofvervuiling. ‘Ik verwachtte vooral bodemdeeltjes en mineralen te vinden’, zegt de wetenschapper. Hij vond echter veelkleurige microscopische plastic vezels, korrels en scherven. ‘De resultaten zijn toevallig bekomen’, zegt hij.

Toch sluiten de bevindingen aan bij eerder onderzoek uit de Pyreneeën. Daar werden microplastics gevonden in de bergen, wat erop duidde dat de partikels honderden kilometers meegevoerd kunnen worden met de wind. Er werden ook al microplastics gevonden op de zeebodem, in Britse meren en rivieren en in het grondwater in de Verenigde Staten.

De bevindingen werden gepubliceerd in een recente studie, die de titel ‘Het regent plastic’ meekreeg. Door de ontdekkingen van dit onderzoek rijst de vraag hoeveel plastic er in de lucht, het water en de aarde zit. ‘Er is meer plastic aanwezig in de omgeving dan dat we kunnen zien’, besluit de wetenschapper. ‘Het zit in de regen, de sneeuw, het is deel van onze omgeving.’

De Europese Unie kondigde al een totaalverbod af op wegwerpplastic waarvoor een alternatief bestaat vanaf 2021. Rietjes, wattenstaafjes, roerstaafjes, bestek, borden en ballonstokjes zullen niet meer verkrijgbaar zijn.

Veel Belgische supermarkten houden nu al op met het gebruik van plastic zakjes voor fruit en groenten. In december 2019 schaffen alle supermarkten die helemaal af. Er komen herbruikbare zakken in de plaats, van katoen, papier of composteerbare alternatieven. ‘Dat is een besparing van 600 miljoen zakjes per jaar of in totaal 2.500 ton plastic per jaar dat we uitsparen’, legt Dominique Michel, ceo van handelsfederatie Comeos uit.