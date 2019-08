Kopiëren van examens toch niet verboden

Minister Crevits wilde de handel in examenvragen droogleggen door het kopiëren van examens bij het inkijken te verbieden. De studenten staken daar een stokje voor.

Tot grote ergernis van de universiteiten circuleren op het internet examenvragen of volledige examens die – vaak tegen een prijsje – verhandeld worden. Dat examens kunnen circuleren, komt deels door het feit dat studenten het recht hebben om bij het inkijken van examens een kopie van het examen mee naar huis te nemen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wilde die praktijk aan banden leggen, mee op vraag van de onderwijsvbonden.

Dat was buiten de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) gerekend. Die vroeg om dat totaalverbod te schrappen, wat ook gebeurde. Nu stelt het ­onderwijsdecreet dat de student kopierecht heeft, maar dat die kopie ‘persoonlijk en vertrouwelijk behandeld dient te worden en enkel mag worden gebruikt in functie van de onderwijsloopbaan van de student’. De regeling is dezelfde als die in het ­secundair onderwijs.

‘Dit was voor ons een aanvaardbare oplossing’, zegt VVS-ondervoorzitter Dylan Couck. ‘Mijn ervaring is dat de grote meerderheid van de examenvragen niet via deze manier verspreid wordt, maar via het rondzenden van examenvragen vlak na het afnemen van het examen. De verspreiding onder studenten zal sowieso heel moeilijk te stoppen zijn.’

De vakbonden zijn niet tevreden. ‘Onze mensen stoppen veel tijd in het opstellen van examens’, zegt Jan Soons van de COC. ‘Dat maakt het moeilijk om examenvragen niet te hergebruiken. In het hele verhaal van minder administratieve lasten zou zo’n verbod om examens te kopiëren er toch echt moeten komen.’

Nancy Libert van de ACOD reageert eveneens ontgoocheld. ‘Het is en blijft toch de bedoeling dat studenten de leerstof kennen. Door deze handeltjes in examenvragen worden alleen nog maar de vraag en het antwoord geleerd.’