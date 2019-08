Belgische architectenwoning die lof oogstte in The New York Times staat opnieuw te koop

De Tieltse villa van de Belgische architect Georges Vandenbussche, een paar jaar geleden met lof overladen door The New York Times, staat opnieuw te koop. Kostprijs: 1,5 miljoen euro.

De verkoop berust bij het residentieel vastgoedkantoor Found & Baker uit Brugge, in samenwerking met Architectenwoning.be. De riante woonst wordt op hun website omschreven als een ‘uitzonderlijke woning te Tielt’. Dat is geen letter gelogen, want het huis oogstte in 2016 lof van de gezaghebbende Amerikaanse krant The New York Times, dat het pand als een ‘modernistisch meesterwerk’ omschreef.

In die periode werd de villa al een eerste keer te koop aangeboden. Vraagprijs: 2,5 miljoen euro. Zonder succes. Sinds goed een week is de verkoop opnieuw gelanceerd. Nieuwe vraagprijs: 1.495.000 euro of 1 miljoen euro minder. In ruil krijg je een parel van een huis, exact een halve eeuw oud en gebouwd op een stuk grond van 1,5 hectare. Het woonoppervlak bestrijkt 620 vierkante meter, inclusief vijf slaapkamers en twee badkamers. Alles oogt nog altijd bijzonder eigentijds.

Veel meer dan een doos

‘Deze marktconforme prijs bewijst dat het de familie van Georges Vandenbussche (90 intussen) dit keer menens is met de verkoop. Drie jaar geleden was de eigenaar daar emotioneel nog niet klaar voor’, zegt David Fonteyne, zaakvoerder van Found & Baker. ‘Of er zich al kandidaten gemeld hebben? Zeker. Je krijgt niet elke dag de kans om een beschermd monument te kopen.’

Het ontwerp van het huis werd in 1964 getekend door Vandenbussches eigen architectenbureau Konstrukto. ‘Het is nog altijd in, heb ik de indruk. Het was dan ook de bedoeling om tijdloos te werken’, liet de architect zich in de periode van het artikel in The New York Times ontvallen. ‘In die tijd vonden sommigen een huis met een plat dak veel weg hebben van een doos. We wilden tonen dat het mogelijk was, zonder traditioneel te bouwen.’ Je moet vanaf de landelijke Kerkebosstraat, vlakbij de Deinsesteenweg (N35), een lange oprijlaan op om de villa te bereiken.

Foto: Found & Baker Properties

Foto: Found & Baker Properties