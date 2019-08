Ikea opent pop-upwinkel in hartje Leuven

De Zweedse meubelgigant Ikea gaat een pop-upwinkel openen in hartje Leuven. 'Naast onze grote winkels en webshop zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten te bereiken. We onderzoeken momenteel een alternatieve Ikea-ervaring in hartje Leuven.'

De werken in het pand op de Bondgenotenlaan, waar vroeger een Mexx-winkel was, zijn volop aan de gang. 'De opening is voorzien op 9 september', zegt Ikea-woordvoerder Colombine Nicolay. 'Behalve dat het een pop-upwinkel zal zijn, kan ik momenteel nog weinig kwijt.'

De timing en de locatie doen vermoeden dat het om een city-centre store zal gaan. Dat is een nieuw concept gericht op stedelijke bewoners. In Parijs ging al zo’n kleinere stads-Ikea open. Die winkels zullen producten aanbieden die voornamelijk gericht zijn op het stedelijke leven. 'Als het concept aanslaat in Parijs, gaan we city centre stores openen van Milaan tot Tokio en New York', aldus Jesper Brodin, ceo van Ingka Group, het moederbedrijf van Ikea, aan AFP.