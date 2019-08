Een van deze vijf is straks het ‘Schoonste Gebouw’ van Antwerpen

De stad Antwerpen heeft dinsdag de vijf kandidaten voor ‘Het Schoonste Gebouw’ bekendgemaakt, een tweejaarlijkse wedstrijd voor erfgoedpanden die een renovatie ondergingen.

‘Het Schoonste Gebouw’ is nog maar aan zijn derde editie toe. Het doel van de wedstrijd is enerzijds de rijkdom aan erfgoed in Antwerpen in de kijker te zetten en anderzijds om inspirerende voorbeelden van erfgoedrestauratie, renovatie en/of herbestemming te eren.

Zowel het publiek als een professionele jury duidt een winnaar aan, die behalve de prestigieuze titel ook telkens 4.000 euro krijgt.

In 2015 wonnen het Paleis op de Meir (publiek) en voormalige suikerfabriek Comptoir Sucrier (jury), in 2017 gingen de prijzen naar zaal De Roma (publiek) en architectenwoning Walter Van den Broeck (jury).

Dit jaar dingen opnieuw vijf dossiers mee naar de prijs. Het gaat om een voormalige stookplaats van het Militair Hospitaal die omgevormd werd tot co-workingplek, een bouwvallig klooster op dezelfde site die herbestemd werd tot hotel, een voormalig elektriciteitsstation dat een fotostudio en ontmoetingsplek werd nabij Park Spoor Noord, een modernistische privéwoning in Deurne naar een ontwerp van architect Gaston Eysselinck die in ere werd hersteld, en de gevelrestauratie van twee nagenoeg identieke neoflorentijnse panden in de wijk Zurenborg.

Stemmen kan tot 9 september op de website, op een mini-expo in het Shopping Center Grand Bazar, op de Cultuurmarkt van 25 augustus of tijdens een bezoek op Open Monumentendag.

‘Erfgoed in Antwerpen is zoveel meer dan alleen de bekende grote monumenten’, zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA). ‘Deze prijs doet je stilstaan bij plekken waar je anders zonder veel nadenken zou voorbijstappen. Het format zet zowel de stad, de gebouwen als de mensen die achter de renovatieprojecten zitten, in de kijker.’