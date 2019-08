Overheid bespaart 500 badkuipen vol koffie

De Vlaamse overheid voert de strijd op tegen voedselverspilling door haar eigen administraties. Al in 2012 bleek uit een meting dat per jaar zo’n 87.750 liter verse koffie weggegoten werd. Dat zijn meer dan 500 badkuipen vol.

De maatregel om dat te voorkomen, bleek simpel: in plaats dat in vergaderzalen gevulde thermoskannen worden neergezet, moeten ambtenaren sinds kort naar een koffiemachine. ‘Het verlies is zo op nul gebracht’, stelt het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

Daarnaast is de Vlaamse overheid in haar restaurants ook gestopt met de beschikbare maaltijden bij wijze van voorbeeld op een bordje uit te stallen. Dat leverde nog eens een jaarlijkse besparing op van 2,6 ton aan voedsel. Deze en nog tal van andere inspanningen leverde de Vlaamse overheid een Food Waste Award op.