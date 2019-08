De ‘Control Cruiser’, de ‘Bob’ voor hardrijders

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert eind september een nieuwe campagne tegen te snel rijden. Met de slogan ‘Control Cruiser, bedankt om relax te rijden’. Een ‘Control Cruiser’ is een voorbeeldige chauffeur die zich aan de snelheidslimiet houdt.

De campagne met de ‘Control Cruiser’ loopt van 29 september tot 3 november 2019. Er zullen 314 afficheborden langs de hoofdwegen te zien zijn en er komen ruim 10.000 lokale borden in 121 Vlaamse steden en gemeenten.

De VSV spitst een deel van de campagne specifiek toe op woonstraten. Alle steden en gemeenten in Vlaanderen kregen een uitnodiging om de campagne te ondersteunen en campagneborden te verspreiden onder hun inwoners. Die kunnen de borden aan hun venster bevestigen om bestuurders die niet te snel rijden te bedanken.

‘Overdreven en onaangepaste snelheid is niet alleen een probleem op de hoofdwegen, maar evengoed binnen de bebouwde kom. Daar zijn er veel kwetsbare weggebruikers en te snel rijden brengt hen ernstig in gevaar. Met deze positieve campagne willen we de ‘Control Cruisers’, de bestuurders die niet te snel rijden, een steuntje in de rug geven en expliciet bedanken voor hun veilige gedrag. Dat doen we met 10.000 borden die we met de medewerking van 121 steden en gemeenten verspreiden over talloze woonstraten in heel Vlaanderen.’