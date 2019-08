Zoon van Amsterdamse burgemeester Halsema opgepakt

De 15-jarige zoon van Femke Halsema is vorige maand aangehouden. Volgens de Amsterdamse burgemeester beging haar zoon een fout, maar gaat het om ‘klieren’. De Telegraaf noemt het een gewapende inbraak.

Femke Halsema, de voormalige voorzitter van GroenLinks, kroop in de pen om vanochtend vroeg een reactie te geven op de berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de Nederlandse krant pleegde de 15-jarige zoon van Halsema een gewapende inbraak in een woonboot. De politie zou vrezen dat het incident in de doofpot gaat. Het incident zou Halsema politiek slecht uitkomen, nu het debat over vuurwapengeweld in de Nederlandse hoofdstad oplaait.

Halsema spreekt die feiten tegen: ‘Mijn zoon heeft geen gewapende inbraak gepleegd’, schrijft ze in de brief. ‘Mijn zoon had een (verboden) nepwapen bij zich waarmee hij selfies maakte en was met vriendjes zich aan het vervelen en aan het klieren. Zij vonden een verwaarloosde en verlaten woonboot, waar zij naar binnen zijn gegaan. Daar vonden zij oude brandblussers die zij naar buiten hebben gesleept en leeg hebben gespoten. Politie is op de overlast af gekomen, mijn zoon is gaan rennen, heeft paniekerig het nepwapen weggegooid, is toen alsnog gestopt en ingerekend.’

De burgemeester geeft toe dat haar zoon de wet heeft overtreden en ‘daarvoor zal hij de gevolgen moeten dragen’. Ze ontkent dat er sprake zou zijn van een ‘doofpot’. Ook de politie ontkent dat, meldt NOS. Wel hoopte Halsema erop dat haar functie haar minderjarige zoon niet zou beschadigen. ‘Er is sprake van een privékwestie, van een jongen van vijftien jaar wiens gegevens in vergelijkbare zaken nooit openbaar zouden zijn gemaakt. (...) Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is.’