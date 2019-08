Duitse economie is gekrompen

De Duitse economie is op de sukkel. In het tweede kwartaal is de economie licht gekrompen. Vooral de industrie heeft het lastig.

In het tweede kwartaal is het bruto binnenlands product van Duitsland met 0,1 procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Duitse statistisch bureau Destatis. In het eerste kwartaal was de Duitse economie nog met 0,4 procent gegroeid.

Dat betekent nog niet dat de Duitse economie in recessie is. Economen spreken van een recessie als het bbp twee kwartalen op een rij daalt. Dat is geleden van 2013.

De redenen voor de daling zijn velerlei: de wereldwijde mindere economische groei, het oplaaiende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de afgenomen vraag in China. De Chinese overheid heeft immers een rem gezet op de kredietverlening en wil tegelijk ook de uitstoot van auto’s beperken. Doordat de regio’s bepalen welke auto’s er nog toegelaten zijn, is er veel onzekerheid en wordt de aankoop uitgesteld. Dat is slecht nieuws voor de Duitse auto-industrie, die sterk op export gericht is.

Vorige week bleek ook al dat de industrie in het slop zit. De industriële productie was in juni met 5,2 procent gezakt tegenover een jaar eerder. Het was geleden van 2009 dat er nog zo’n sterke terugval was.

Een zorgwekkende trend is dat de malaise niet louter beperkt blijft tot de Duitse industrie, zei Jan Van Hove, hoofdeconoom bij KBC daarover in deze krant. ‘Het begint door te sijpelen naar de rest van de economie.’ De werkloosheid begint op te lopen en ook de (deeltijdse) economische werkloosheid zit in de lift. Onder meer BASF, het grootste chemische bedrijf ter wereld, heeft al aangekondigd 6.000 jobs te schrappen.

Volgens Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland, luiden de slechte cijfers het einde van een tijdperk in. 'De bbp-cijfers van vandaag stippen het einde aan van een gouden decennium voor de Duitse economie', schrijft hij in een nota. Het Duitse onderzoeksinstituut IMK schat de kans op een recessie op 43 procent. 'Maar de daling in de industrie was zo sterk dat de vraag is of een recessie nog vermeden kan worden', zegt Sebastian Dullien aan de Frankfurter Allgemeine.