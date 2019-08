De luchthaven van Hongkong heeft van een rechter een tijdelijk verbod bekomen op demonstraties. Dinsdagavond moest de luchthaven opnieuw alle vluchten annuleren door een confrontatie tussen politie en betogers. Volgens Trump brengt China troepen in stelling aan de grens.

Het is niet meteen duidelijk wat de reikwijdte is van het gerechtelijk bevel of hoe de luchthavenautoriteiten het verbod willen afdwingen, maar technisch gezien zou de uitspraak van kracht worden van zodra ze in een openbare ruimte op de luchthaven geafficheerd wordt.

Het vliegverkeer lijkt, na twee dagen van geschrapte vluchten, zijn normale gang te hernemen. Al vijf dagen op rijd werd geprotesteerd op de luchthaven.

Chaos en barricades

De duizenden manifestanten die protesteren tegen politiegeweld en tegen de onderdrukking van de democratie in Hongkong, hadden dinsdag opnieuw actiegevoerd op de luchthaven. ’s Avonds was het tot een korte confrontatie gekomen tussen de actievoerders en de politie. De agenten gebruikten pepperspray om enkele honderden manifestanten terug te dringen, die weigerden een politiewagen door te laten die een ambulance met een gewonde man escorteerde. Minstens vijf actievoerders werden gearresteerd.

Ook buiten het luchthavengebouw, waar agenten op straat marcheerden, brak chaos uit. Manifestanten begonnen barricades te bouwen, terwijl agenten het gebouw probeerden binnen te geraken.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is.

Grenstroepen

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten hem op de hoogte hebben gebracht van de vaststelling dat China troepen mobiliseert naar de grens met Hongkong. Dat voedt de vrees dat China de oproer hardhandig zou willen neerslaan.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Op sociale media circuleren ook beelden van de troepen aan de grens: