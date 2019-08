Ook Facebook liet onderaannemers naar opnames van gesprekken luisteren

Ook Facebook heeft onderaannemers ingezet om opnames van gesprekken van gebruikers te beluisteren. Dat heeft Facebook dinsdag bevestigd aan het persagentschap Bloomberg. Maar sinds een week gebeurt dit niet meer, zo benadrukt het bedrijf.

Eerder kwamen Google, Apple en Amazon al in opspraak omdat ze medewerkers lieten luisteren naar opnames van hun spraaktoepassingen. Bij Facebook ging het om audioberichten van Messenger-gebruikers die naar tekst werden omgezet.

Om hun spraakassistenten te verbeteren, schakelen Apple, Google en Amazon medewerkers in die naar een fractie van de gesproken bevelen luisteren om na te gaan of de computer ze juist heeft begrepen. Ook Facebook benadrukt dat de externe krachten meeluisterden om te controleren of de computer zijn werk goed deed. Ze zouden niet hebben geweten vanwaar de opnames kwamen of waarom die neergeschreven moesten worden.

Facebook heeft niet aan zijn gebruikers gemeld dat derden hun gesprekken zouden kunnen beluisteren.