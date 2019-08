Club Brugge treft in de laatste voorronde het Oostenrijkse LASK Linz dat zich voorbij Basel wroet

Club Brugge mag het voor een plaats in de poulefase van de Champions League opnemen tegen het Oostenrijkse LASK Linz. De onbekende club won het Alpenduel van het Zwitserse Basel. Na een zege vorige week in Basel (1-2) namen de Oostenrijkers nu ook voor eigen publiek de maat van hun buren: 3-1.

Linz maakte vorige week in zijn Champions League-debuut al indruk door de Zwitserse bekerwinnaar in eigen stadion met 1-2 te verslaan. De Oostenrijkers lieten in Linz zien dat die zege geen toevalstreffer was. De thuisploeg was in de return de evenknie van Bazel en kwam ook op voorsprong. Een afgeweken voorzet van Ranftl viel op het uur pardoes binnen. De gelijkmaker van Ademi (80.) gaf de Zwitserse burger hoop, maar die drukte Goiginger (89.) met een vlam in het dak van het doel de kop in. Invaller Raguz (90.+4) zette in de blessuretijd de kroon op het werk: 3-1. Bazel moet vrede nemen met de groepsfase van de Europa League, de Champions League-droom van Linz duurt voort.