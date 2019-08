‘Besparing op energiefactuur mogelijk door lage prijzen’

Het is op dit moment mogelijk erg interessant om van contract of energieleverancier te veranderen, omdat de internationale prijzen voor aardgas opvallend laag zijn. Dat laat de Vlaamse energieregulator (Vreg) weten aan VRT.

De prijs voor aardgas op internationale markten ligt half zo laag als vorige zomer. Volgens de Vreg is er nog een grote voorraad aan gas, dat komt vooral door de zachte winter.

Op het vlak van elektriciteit is er ook een besparing mogelijk, omdat er een groot aanbod aan alternatieve energiebronnen voorradig is, zoals zon en wind. In ons land draaien ook alle kerncentrales opnieuw. Naast het grote aanbod is er ook minder vraag voor energie, omdat het vakantie is. Dat drukt de prijzen.

Besparing

Volgens de Vreg is een besparing van 350 euro per jaar mogelijk voor gas, en 188 euro voor elektriciteit, voor wie nu van contract of leverancier verandert. Dat hangt natuurlijk af van het huidige contract, de Vreg raadt aan een online prijsvergelijker te raadplegen.