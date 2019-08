David Gofiin in drie sets voorbij Taylor Fritz in Cincinnati

David Goffin heeft zich voor de tweede ronde van het Masters 1.000 van Cincinnati geplaatst. De 28-jarige Luikenaar deed dat door de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-25) in drie sets te verslaan. Na 2 uur en 25 minuten stond de 6-4, 4-6, 6-4 op het bord.

Om een plaats in de achtste finales gaat zestiende reekshoofd Goffin het hardcourt in Ohio op voor een duel met de Argentijn Guido Pella (ATP-22). Die schakelde de Noor Casper Ruud (ATP-54) met 7-5 en 7-6 (7/4) uit.

Goffin speelde vier keer eerder tegen Pella. Hij won de eerste drie ontmoetingen, waarvan één eind juni van dit jaar: 6-1, 6-1 in de zestiende finales op het gras van Halle. Vorige week moest Goffin echter voor het eerst het onderspit delven voor de 29-jarige Argentijn. In de eerste ronde in Montreal verloor hij met 6-4 en 7-6 (7/4).

Voor Goffin was het dinsdag de eerste zege van het Amerikaanse hardcourtseizoen. Nadat hij op Wimbledon de kwartfinales bereikte, ging hij er zowel in Washington als Montreal meteen uit. (belga)