Belgisch kampioen Tim Merlier wint Heusden koers

Tim Merlier (Corendon-Circus) heeft dinsdag Heusden koers, een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Heusden, over 168 kilometer (23 ronden) gewonnen. De 26-jarige Belgische kampioen was in een sprint met tien sneller dan Roy Jans en Wesley Van Dyck. Merlier won maandag ook al het dernycriterium van Wilrijk en volgt Benjamin Verraes op als laureaat in Heusden.

“We hebben vandaag als ploeg de perfecte koers gereden”, aldus Merlier. “Uiteraard mag dat ook wel van ons verwacht worden in deze wedstrijden. Bij de eerste vlucht hadden we met Gianni Vermeersch en Maarten Van Trijp meteen twee ideale pionnen mee. De rest van de ploeg nam de verantwoordelijkheid om te controleren. Op zestig kilometer van de meet brak de koers opnieuw volledig open. Samen met vijf anderen ben ik dan naar de kopgroep gereden.”

Waarna Corendon Circus perfect het ploegenspel speelde. Merlier: “Na de aansluiting ben ik samen met vier anderen opnieuw weggesprongen en op vier ronden van het einde kregen we het gezelschap van een groep met zes met daarbij ook Roy Jans en stagiair Brent Clé. We gingen dus met 11 richting de finale en in de sprint hebben we onze collectieve sterkte kunnen duidelijk maken. Met 1 en 2 kunnen we niet anders dan tevreden naar huis keren.”

Uitslag:

1. Tim Merlier (Corendon-Circus) de 168 km in 3u35:18

2. Roy Jans

3. Wesley Van Dyck

4. Arjen Livyns; 5. Salmon Martin (Dui); 6. Ivar Slik (Ned); 7. Elias Van Breussegem; 8. Michiel Dieleman; 9. Gianni Marchand; 10. Brent Clé; 11. Pierre Barbier (Fra) op 0:17; 12. Michael Van Staeyen; 13. Daniel Dekker (Ned); 14. Alfdan De Decker; 15. Niels De Rooze; 16. Yorben Van Tichelt; 17. Glenn De Bruyne; 18. Gabriel Cullaigh (GBr); 19. Joeri Stallaert; 20. Xandres Vervloesem; 21. Julien Van Den Brande; 22. Benjamin Verraes; 23. Tom Van Vuchelen; 24. Bailey O’Donnell (GBr); 25. Jacob Vaughan (GBr); 26. Tony Franz (Dui); 27. Bram Van Renterghem; 28. Oliver Robinson (GBr); 29. Jonas Volckaert. (belga)