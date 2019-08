Beperkingen voor regio Kasjmir worden geleidelijk weer opgeheven

De beperkingen die door de Indiase regering werden opgelegd aan de betwiste regio Kasjmir, zullen ‘op een geleidelijke’ manier weer worden ingetrokken. Dat heeft een woordvoerder van het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.

De hindoe-nationalistische regering in New Delhi had vorige week beslist om het autonome statuut in te trekken van Indiaas Kasjmir, meer bepaald de staat Jammu en Kasjmir. Er werd ook een avondklok ingesteld en de communicatiemiddelen werden geblokkeerd. Met die laatste maatregel wilden de Indiase autoriteiten een eventuele opstand van de lokale bevolking vermijden.

In Jammu - dat gezien wordt als het meer vreedzame deel van Jammu en Kasjmir - hebben de inwoners intussen weer toegang tot het telefoonnetwerk en internet, zegt de woordvoerder van het ministerie. Die versoepeling werd ingesteld na een ‘evaluatie door de bevoegde instanties’, zo klinkt het. Zijn mededeling kon nog niet door een onafhankelijke bron worden bevestigd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt ook dat de medische diensten in de regio ‘zonder enige probleem’ kunnen blijven werken en dat de ziekenhuizen nog altijd bevoorraad worden met medicijnen. Ook de hoofdweg van de regio ‘blijft normaal functioneren’, waardoor er dagelijks nog altijd brandstoffen en andere essentiële producten naar Kasjmir gevoerd worden.

Er viel één dode en er waren minstens 100 arrestaties bij verschillende betogingen.