Hou ook uw hond weg van blauwalgen

In de Verenigde Staten zijn al verschillende honden gestorven nadat ze gingen zwemmen in meren. De baasjes wisten niet dat de meren besmet waren met giftige blauwalgen.

Blauwalgen zijn zowel voor mensen als dieren giftig. Dat kregen de baasjes van een aantal honden in de Verenigde Staten te horen nadat hun hondjes gestorven waren door vergiftiging van blauwalgen.

‘Er zat maar een uur tussen ons vertrek uit het meer en het moment waarop Oliver zijn laatste adem uitblies’, vertelt Brittany Stanton in een Facebookbericht. Oliver was haar twee jaar oude golden retriever. Vorige week ging ze met Oliver kajakken op het Lady Bird Lake in Austin, in Texas.. Hij sprong van de kajak het water in en toen hij op het droge kwam, stortte hij in.

Ook Melissa Martin verloor haar drie honden nadat ze hen liet zwemmen in een vijver in Willington in North Carolina. ‘Hardo speelde gewoon in het water en af en toe stak hij zijn snuit in het water alsof hij aan het ademhappen was’, vertelt ze in The New York Times. Haar andere hondjes werden natgemaakt toen Hardo zich uitschudde. Enkele uren later waren ze gestorven.

Hoge temperaturen en voldoende voedingsstoffen

Niet alleen in de Verenigde Staten komen blauwalgen voor, ook in België hebben we te maken met de giftige bacteriën in ons water. Blauwalgen behoren tot de cyanobacteriën. Ze zijn te herkennen aan de blauw-groene of soms roodbruine kleur die ze aan het water geven als ze in hoge dichtheden aanwezig zijn en een zogenaamde bloei vormen. De kleur die ze aan het water geven, hangt af van de soort blauwalg. Sommige blauwalgen maken een rood pigment aan, waardoor de bloei roodgekleurd is.

‘Blauwalgen zijn bijna altijd aanwezig in stilstaand water, maar komen pas tot bloei bij hoge temperaturen en als er veel voedingsstoffen in het water aanwezig zijn’, meldt Pieter Vanormelingen, medewerker van Natuurpunt. Volgens dierenarts Rik Casteels zijn de gifstoffen die blauwalgen produceren de ‘meest krachtige natuurlijke gifstoffen’.

‘Honden en andere dieren zijn redelijk gevoelig voor blauwalgen. Als ze van het water drinken, begint het echt gevaarlijk te worden’, vertelt Vanormelingen. Als ze van het water drinken of met open bek zwemmen, kunnen ze vergiftigd worden. Daarnaast is gewoon in het water lopen ook geen optie. ‘Honden likken zichzelf af’, vertelt Casteels. Zo kunnen ze de bacterie alsnog inslikken.

Microcystine

De symptomen die ze bij zo’n vergiftiging kunnen krijgen, zijn afhankelijk van het soort gifstof dat de algen afgeven.

‘Blauwalgen kunnen veel gifstoffen aanmaken’, legt Vanormelingen uit. ‘De verschillende gifstoffen tasten ofwel de lever, het zenuwstelsel, de huid of de darmen aan. Het is afhankelijk van bloei tot bloei welke gifstoffen voorkomen en in welke concentraties.’ In de Vlaamse meren komt vaak de gifstof microcystine voor die de lever kan aantasten.

Gifstoffen die de lever aantasten, kunnen onder andere leiden tot diarree, lethargie of slaapzucht en braken, waarbij de lever stilaan achteruitgaat. Gifstoffen die het zenuwstelsel aantasten, veroorzaken al snel typische neurologische symptomen als spasmen, epileptische aanvallen, nervositeit of beven.

Wat kunnen we ertegen doen?

‘Er is geen wondermiddel tegen blauwalgen. Dokters kunnen enkel algemene middelen geven om de lever of het zenuwstelsel te ondersteunen’, zegt Vanormelingen. Hij raadt ten stelligste af om, zelfs als je geen water inslikt, in een meer met een bloei van blauwalgen te zwemmen omdat dat bij mensen nog altijd onder andere huidirritaties kan veroorzaken. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, concludeert hij.

Casteels raadt aan om toch contact op te nemen met een dierenarts, als u vermoedt dat uw hond in besmet water heeft gezwommen. Daarnaast kan u uw hond ook laten braken of wassen met proper water.